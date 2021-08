Ana Vilela é a grande atração deste final de semana em Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 28/08/2021 15:23

Neste sábado (28), Ana Vilela escreveu um longo desabafo em seu perfil do Twitter. A dona do hit 'Trem Bala', que ganhou versões cantadas por nomes como o sertanejo Luan Santana e o pagodeiro Thiaguinho, revelou que não tem se sentido bem com os ataques que vem recebendo a respeito de sua música.

"Não, eu nunca vou saber lidar com hate. Sim, eu estou fazendo mais um post a respeito disso e com certeza pararia se vocês simplesmente parassem de reduzir o meu trabalho a três minutos e meio gravados cinco anos atrás. Cansa ficar lendo esse tipo de merd* em massa", escreveu ela em parte do texto.

Vilela continuou, fez um alerta e um pedido: "Tenho depressão e não gostaria de ouvir de mais alguém, além da minha própria cabeça, que o meu trabalho é um lixo. Dá para filtrar comentários nos meus posts, no dos outros, não. Eu só quero me blindar de alguma forma nesse momento específico em que está muito difícil fazer qualquer coisa".

Fafá de Belém foi uma das primeiras a se manifestar. "Oi, querida! 'Trem Bala' é incrível, linda, doce, um carinho na alma, e uma mensagem sempre atual! Eu adoro! Fique bem", desejou a artista.