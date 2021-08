Nandinho Borges e Ivy Moraes - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2021 13:31 | Atualizado 28/08/2021 13:59

Nandinho Borges foi às redes sociais para fazer um desabafo nesta sexta-feira (27). O novo eleito da ex-BBB escreveu uma mensagem que foi interpretada como indireta ao ex-marido de Ivy, o jogador de vôlei Rogério Fernandes.

"Ontem riscaram o meu carro de fora a fora na porta de um evento que fui em Belo Horizonte. E o pior que sei quem é o babaca. Um gigolô, desgraçado e vagabundo. Não vou citar o nome para evitar processo, porque tudo o que quer é ganhar dinheiro fácil em cima das pessoas. Mas tenho certeza que vocês sabem de quem estou falando. Tá fácil adivinhar com essa descrição aí em cima", escreveu o rapaz.



A fim de entender toda essa situação, entramos em contato com a equipe de Ivy. "Os dois não podem afirmar que tenha sido ele (Rogério), até porque não há imagem de câmera, pelo menos por enquanto. Porém, ficaram surpresos quando ficaram sabendo que o único carro riscado era justamente o do Nandinho. Não havia nenhum outro 'desafeto' do casal no local", relatou o assessor de imprensa à coluna.