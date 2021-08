Narjara Turetta - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2021 18:07

Conhecida por sua típica discrição, Narjara Turetta decidiu 'sextar' de uma forma, digamos, um pouco mais ousada. Ao publicar em sua página do Instagram uma sequência de fotos em que aparece sem blusa e cobrindo os seios com as mãos, fez uma reflexão.



"O corpo envelhece sem a sua permissão, e a alma só envelhece se você permitir!", escreveu a atriz na legenda. Os cliques chamaram atenção dos seguidores, que não pouparam elogios. "Você está ótima", "maturidade e plenitude", "caso na hora" e "maravilhosa" foram alguns dos comentários.



Por falar em Narjara, ela virou podcaster e está confirmada no elenco da série 'Maldivas', da Netflix, protagonizada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi, e no longa-metragem 'Barão Hirsch — O Judeu de Quatro Irmãos', do diretor Osnei de Lima.