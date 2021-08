Bernardo Velasco, Isis Lyon, Lucas Viana e Sarah Andrade - Lucas Ramos/AgNews

Publicado 28/08/2021 19:19 | Atualizado 28/08/2021 19:28

Com a presença de atores e ex-participantes de realities, como Bernardo Velasco, Lucas Viana, Rodrigo Moraes e Renan Oliveira, Ísis Lyon posou para uma sessão de fotos na tarde deste sábado (28), a fim de apresentar seu novo projeto, inspirado no desejo de viver em um mundo sem preconceito racial e de gênero.



Nele, a modelo e influencer promete dividir com o público reflexões, conquistas e dificuldades enfrentadas ao longo de sua carreira, além de compartilhar episódios marcantes em sua trajetória e receber outras artistas negras de destaque.



"Atualmente, sou considerada uma negra de elite, que vive em lugares chiques e tem uma vida confortável, mas nem sempre foi assim. Morei em Taipas, na periferia paulistana, até os meus 27 anos. Mas, hoje, aos 35, sou formada em enfermagem e curso medicina em Campinas, no quinto ano", destacou.



À coluna, Lucas disse ter sido "uma honra participar de uma iniciativa como essa". Por falar no bonitão, ele chegou ao Palácio dos Cedros, em São Paulo, acompanhado da namorada, a ex-BBB Sarah Andrade, que declarou: "Vim invadir as gravações. O trabalho da Ísis é muito lindo. Fala sobre a representatividade da mulher preta e vale muito a pena acompanhar".