Gui Araújo - Reprodução/Instagram

Gui Araújo Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2021 05:00

Como a coluna já havia cantado a bola, Gui Araújo não só vai compor o elenco da próxima edição de 'A Fazenda', que começará no dia 14 de setembro, com a apresentação de Adriane Galisteu, como também já está sendo mantido distante do convívio social. Isso mesmo. Por medidas de segurança contra o coronavírus, os participantes serão pré-confinados por um tempo maior.

Prova disso é que o influenciador digital, que participou de uma das temporadas do programa de pegação 'De Férias com o Ex', da MTV, e ganhou visibilidade como namorado da cantora Anitta, deixou os seus cachorros sob os cuidados da sua vizinha, Lary Bottino.