Gabigol anuncia carreira musical | Fábia Oliveira | O Dia

Gabigol e Papatinho - Divulgação

Publicado 29/08/2021 09:29

O maior espetáculo do futebol sul americano é a final da Libertadores. E foi lá que Gabriel Barbosa e Papatinho deram show - um ao dar o título ao Flamengo e outro ao se apresentar para milhões de torcedores em 2019. Desde essa época, os dois são amigos e passam a se encontrar frequentemente na Papatunes, estúdio criado pelo beatmaker. E entre essas visitas do jogador, o craque se descobriu também na música. Com o vulgo de Lil Gabi, ele estreia sua nova carreira com 'Sei Lá', faixa composta por ele e Choji, cantor que foi #1 viral do Brasil e também top 20 no chart viral global com "Meu Lado da História". O single será lançado em todas as plataformas digitais nesta segunda-feira, dia 30, ao meio-dia e com clipe às 13h no canal da Papatunes do YouTube.

Choji já tinha boa parte da música composta quando Gabriel ouviu e se apaixonou. Ali, Papatinho viu a oportunidade de produzi-lo, uma vez que o jogador já havia mostrado interesse em explorar seu lado artístico. Papato comenta sobre este episódio: "O Gabriel, agora Lil Gabi, conhece tudo sobre trap, acompanha a cena e já tinha falado que em algum momento gostaria de experimentar cantar. A coisa fluiu naturalmente. Lembrei da composição do Choji e guiei o Gabi. Pela familiaridade com o gênero ele conseguiu se virar bem e o resultado ficou incrível."



'Sei Lá' fala de um estilo de vida despretensioso, de uma pessoa que gosta de curtir a vida. Choji comenta sobre a sua inspiração para compor: "A ideia dessa música veio das minhas vivências que eu reuni numa letra e passei como se tudo acontecesse numa noite em um clube."



E sobre sua primeira música lançada, Lil Gabi acrescenta: "Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera, a galera vai se amarrar."