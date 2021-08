Drik Barbosa e Péricles - Lana Pinho/Divulgação

Drik Barbosa e Péricles

Publicado 29/08/2021 12:50

Ao longo do último ano, não foram poucas as vezes em que Drik Barbosa se pegou repetindo a frase 'calma, respira' como se fosse um mantra, e, com certeza, a moça não foi a única.



Para encontrar um equilíbrio, a rapper, cantora e compositora paulistana recorreu aos saberes ancestrais e encontrou na música uma ferramenta de resistência, de preservação da identidade de uma nação e de amenização das dores.

Agora, apresenta um novo capítulo em sua jornada de autocuidado. Trata-se de 'Calma, Respira', que conta com a participação especial de Péricles. Sem esconder a alegria, disse acreditar que apenas o ex-vocalista do Exaltasamba traria o resultado que ela queria.



"Eu tinha muita vontade de trazer aquela emoção que o pagode dos anos 1990 carregava em suas construções. Eu sou muito fã do Péricles, fiquei muito feliz quando aceitou o convite para participar", revelou, mencionando que sua voz "tem uma magia inexplicável, e a interpretação dele levou a mensagem para algo muito profundo".