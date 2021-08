Luan Santana no Circo Stankowich - Reprodução/Internet

Publicado 29/08/2021 14:42 | Atualizado 29/08/2021 15:13

Para poder curtir o espetáculo circense da família Stankowich – que ergueu sua lona em Atibaia, no interior de São Paulo – sem causar tumulto, Luan Santana decidiu ir encapuzado. Ninguém o reconheceu! Pelo menos foi o que o cantor garantiu. "Ninguém sabia que eu estava lá! Cheguei escondido, saí escondido, fiquei lá atrás, no meio dos outros, escondido", começou dizendo.

Ainda de acordo com o sertanejo, a programação no picadeiro foi incrível. "Quando ia imaginar que ia passar essa noite de sábado no circo? E maravilhoso, inclusive, viu! Mas estou aqui para parabenizar a galera do Stankowich", prosseguiu. Quem não gostou muito do disfarce foi a acrobata Nathalia Stankowich, filha do dono. Fã do cantor, ela caiu no choro quando soube da presença de seu ídolo na plateia.