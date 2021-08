Diego Hypolito é um dos participantes do 'Show dos Famosos' - Reprodução/Instagram

Diego Hypolito é um dos participantes do 'Show dos Famosos'Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2021 20:07 | Atualizado 29/08/2021 20:15

Na noite deste domingo (29), Diego Hypolito fez uma publicação no Instagram confirmando a sua participação na próxima edição do 'Show dos Famosos', que homenageia grandes talentos da música e estreia no dia 5 de setembro, sob o comando de Luciano Huck no 'Domingão com Huck'.



"Será um desafio. Realizando um sonho!", escreveu o ex-ginasta, que é vice-campeão olímpico e bicampeão mundial. Ainda na disputa, estão os artistas Fiuk, que fez parte do 'Big Brother Brasil 21', Gloria Groove, Margareth Menezes, Thiago Arancam, Vitor Kley, Wanessa Camargo, Mariana Rios e Robson Nunes.