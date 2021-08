Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) - Reprodução

Publicado 30/08/2021 05:00

Eduardo Leite esteve em São Paulo porque o namorado dele agora mora na cidade. O que corre à boca pequena é que, apesar de político, não se espantem se ele aparecer como empresário artístico caso não concorra a nada.

O governador do Rio Grande do Sul andou tendo conversas com a Way Model Management às escondidas. Se não for eleito para nada, vai virar "famoso" e quer faturar em cima.