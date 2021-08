Coluna da Fabia Oliveira - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 30/08/2021 05:00

Espia só que confusão! A herdeira de uma grande empresa de gênero alimentício está tendo um caso com um jogador de futebol casado. Os dois se encontram há cerca de dois meses e se falam pelo Instagram através de uma conta fake criada pelo craque.

No mês passado, ela foi pra Europa com a família e os dois ficaram hospedados no mesmo hotel. A coluna só lamenta informar que a moça em questão não é a única amante do boleiro...