Caio CastroReprodução de internet

Publicado 30/08/2021 06:39 | Atualizado 30/08/2021 07:36

Caio Castro anda um tanto quanto reflexivo após a confirmação do término de seu namoro com Grazi Massafera. No último domingo (29), depois de deixar claro que não houve traição e pedir respeito pelo momento que ele e a ex estão passando, o ator postou um pequeno texto seguido de um emoji de "coração" e outro, de "raio".

"O mundo dá voltas. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa", escreveu Caio, sem dar maiores explicações.

Em tempo: Apesar do anúncio do fim da relação de dois anos, Caio ainda não apagou as fotos com Grazi Massafera de seu Instagram.