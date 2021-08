Rafinha Bastos - Reprodução Instagram

Publicado 30/08/2021 10:02 | Atualizado 30/08/2021 10:19

Rafinha Bastos, que chegou a anunciar uma interrupção nas gravações dos novos episódios do podcast 'Mais Que 8 Minutos', pelo 'medo monstro' de testar positivo para a covid-19 e 'morrer na fila de um hospital', continua apreensivo com os desdobramentos da pandemia e o surgimento de novas cepas.

É que o humorista e podcaster deu uma pausa nos comentários no Twitter para levantar uma questão: "Nossos picos de casos de corona sempre chegam um pouco depois dos EUA e da Europa. O próximo pico (delta) vai chegar com a vacinação em bons números (50% têm a primeira dose, e boa parte dos mais de 55 anos têm também a segunda). Isso vai fazer com que essa nova onda tenha menos mortes? Vai ser mais leve?".

Internautas se dividiram nas respostas à postagem. No entanto, vale ressaltar que a preocupação do ex-comandante do 'CQC' não é à toa. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo (29), já foram confirmados 1.573 pacientes infectados pela mutação do vírus em 18 estados e no Distrito Federal.