Rafael Zulu e Aguinaldo Silva - Reprodução/Instagram

Rafael Zulu e Aguinaldo Silva Reprodução/Instagram

Publicado 30/08/2021 09:14 | Atualizado 30/08/2021 09:22

O ator, que está no ar na reapresentação da novela 'Tititi' como Adriano Novaes, um jornalista, crítico de moda, que finge ser homossexual para se dar bem no mundo fashion, começou dizendo: "Ah Aguinaldo, acorda! Nunca vi protagonista preto em seus trabalhos. E olha que não foram poucos. O senhor sempre foi do dream team dos autores da Globo nos tempos áureos e nada de preto em destaque. Agora me vem nessa altura do campeonato criticá-la por isso?".



Logo depois, Zulu ainda fez questão de reafirmar a importância da estrela norte-americana para a sociedade: "Pra gente, ela é referência e régua de onde queremos e podemos chegar. Não vem colocar a gente contra o nosso povo, não. Não caímos mais nessa". O autor de novelas não se pronunciou sobre essa repercussão nas redes sociais.