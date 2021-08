Bem Gil e Mãeana - Reprodução

Publicado 30/08/2021 15:35 | Atualizado 30/08/2021 15:54

Parece que colocaram azeite de dendê demais no acarajé de domingo na casa da família Gil. A cantora Mãeana escreveu um longo desabafo na madrugada desta segunda-feira (30) dizendo que foi traída e falando sobre a separação. Ana Claudia Lomelino era casada com Bem Gil, filho de Gilberto Gil, e publicou uma foto do ex-marido bebendo um chope para falar da separação. Ela garantiu que houve traição e que ficou decepcionada com o cantor, compositor e patriarca da família por fechar os olhos e ainda o acusa de supostamente ter acobertado o caso extraconjugal do filho.



"Essa foto foi em mais uma época em que eu estava sendo enganada e todos sabiam, menos eu. Perdoem-no, a vida não é fácil, mas seu eu contar vocês vão perguntar: como você aguentou? Foram facadas pelas costas, dos piores jeitos, nos piores momentos. Eu não sou do tipo que se prepara para facadas, estou sempre acreditando nas pessoas, no carisma da minha sinceridade, nas amizades que faço, nas minhas demonstrações de vulnerabilidade, as quais considero de grade força e poder, sempre, sempre acreditando: agora as coisas vão mudar, agora vão me entender me perdoar, agora vão em acolher do jeito que sou. E dentro do abraço dissimulado mais uma faca afiada", escreveu na legenda da publicação, que foi apagada do Instagram.





Mãeana continuou que vai superar a traição e o fim do casamento, mas que agora sente raiva por tudo o que passou. "Eu vou superar, adoro perdoar, mas é que agora eu preciso falar gente, foi demais. Fica uma raiva de ver a facilidade que um macho tem para cometer as maiores crueldades, fica a indignação de não ver ninguém se colocando, de ver tanta passada de pano em torno da podridão. A sincerona aqui é louca e deve ser aniquilada", diz.



"Fica também, não posso deixar de dizer, uma grandessíssima decepção com o grande patriarca, poeta tão profundo que parece ceder ao descaso com os sentimentos de quem está perto, ceder a uma paz blindada, ceder, por exemplo, aos encantos superficiais de uma Roberta saco do canto desalmado que só fica simpática quando toma um vinho caro. É triste. Não sei se vocês sabem, mas Gil fez um disco pra ela. É até bom, boas canções, mas sendo Pai, eu disse Pai, de cantoras verdadeiramente interessantes como Preta e Nara. Sei que estou apontando o dedo e é erradão, principalmente se tratando de um velho de 80 anos. E por falar em 80 anos, este post vai sumir daqui a pouco como sumiu o nude maravilhoso de Ney Matogrosso. Um velho que continuo admirando", escreveu.



O que Mãeana não contava era que o post viralizasse e virasse um rebu. Na tarde desta segunda-feira, ela fez uma publicação sentando lenha em quem divulgou o seu desabafo. "Para todos os sites de fofoca que lucram as custas do sofrimento dos outros num momento tão difícil onde se tem tanta coisa importante pra ser discutida. eu tenho pena dessas pessoas. Tomem contas de suas vidas. Eu desabafo aqui no meu Instagram porque criei uma grande rede de afeto em torno da minha arte. Vocês profissionais da fofoca nunca saberão o que é isso".







