Erasmo CarlosGuto Costa/Divulgação

Publicado 30/08/2021 13:36

Mais uma da série de notícias que a gente gosta de dar: Erasmo Carlos, de 80 anos, um dos grandes nomes da Jovem Guarda e maior parceiro musical de Roberto Carlos, vem reagindo bem ao tratamento da covid-19.



Com exclusividade, Leonardo Esteves, filho do cantor e compositor, informou que o progresso de melhora "do quadro está dentro do esperado e que, a pedido do médico e por precaução, ele está internado desde ontem (29), em um hospital do Rio, para controlar toda a evolução, que está ótima até o momento''. Além disso, deixou estas palavras de otimismo: "Erasmão, em breve, vai estar nos palcos".



Vale ressaltar que a confirmação do diagnóstico veio do próprio Tremendão em um vídeo publicado no Instagram no último dia 26. Na legenda do post, ainda acrescentou a mensagem: "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim".