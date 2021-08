Antonela e o agora ex-marido - Reprodução

Antonela e o agora ex-maridoReprodução

Publicado 30/08/2021 16:52 | Atualizado 30/08/2021 16:56

Depois de esconder o marido e ainda revelar que jogo de sedução com Pyong Lee em 'Ilha Record' teria sido uma estratégia de jogo planejada pelo casal, Antonela Avellaneda anunciou nesta segunda-feira (30) que se separou do marido. Ou melhor foi abandonada pelo empresário Tati Fdez. Ela contou nas redes sociais que ele decidiu deixá-la após as cenas irem ao ar.

"As pessoas não sabem os danos causados por cada comentário, cada agressão nas redes sociais. Meu marido me deixou não pelos fatos, já que foi apenas um mal-entendido. Pelo maltrato de todos vocês que fazem perfis falsos e não têm limites, destroem as pessoas", acusou a ex-BBB. "Geração de falsos moralistas", disparou a modelo argentina.