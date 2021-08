Maisa Silva - Reprodução

Publicado 30/08/2021 20:35 | Atualizado 30/08/2021 20:41

Maisa Silva está em Paris, mas a atriz e apresentadora não foi passear com a família pela capital da França e sim trabalhar. Só que ela não deu muitos detalhes sobre que tipo de trabalho para seus seguidores, mas tem compartilhado fotos e mais fotos pela pontos turísticos da cidade. Tudo com restrições. "Quarenteno 22 horas e posso sair por duas horas por dia. Posso sair para turistar um pouco, tirar foto, me exercitar. Não podemos fazer coisas tipo ir em restaurantes, mas dá para tomar um arzinho, fazer fotos, e é isso que estou aproveitando", contou nas redes sociais.