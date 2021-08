Faustão e Luciana Cardoso - Reprodução

Publicado 30/08/2021 19:00 | Atualizado 30/08/2021 19:01

Luciana Cardoso, mulher do Fausto Silva, usou as redes sociais nesta segunda-feira (30) para agradecer Tiago Leifert por lembrar do ex-apresentador do 'Domingão' na despedida do quadro 'Super Dança dos Famosos, que ele comandou nos últimos dois meses. "O meu agradecimento ao Tiago pelas palavras e por ser esse cara tão humano e verdadeiro. O Brasil te ama porque você é aquele amigão que todo mundo quer ter. Saber ser vitorioso sendo generoso é pra poucos. E você é assim. Por isso é tão merecedor de todas as suas conquistas. Que você brilhe muito na sua caminhada e saiba que tem amigos verdadeiros como você por aqui, pra sempre. O nosso carinho e beijo pra você, pro Boninho e toda equipe que deu um show", escreveu ela no seu perfil do Instagram.





Não demorou muito e Tiago Leifert respondeu: "Valeu, Lu! Beijo em todos aí e seguimos".