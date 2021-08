Especial 'BBB Dia 101' vai ao ar neste sábado - Globo/João Cotta

Especial 'BBB Dia 101' vai ao ar neste sábadoGlobo/João Cotta

Publicado 31/08/2021 05:00

Se o seu sonho sempre foi entrar no 'Big Brother Brasil', aproveite que 20 mil novas vagas para a vigésima segunda edição do reality serão abertas em breve. Mas não vai pensando que essa nova oportunidade é porque a Globo decidiu confinar mais integrantes, não. Pelo contrário! Uma fonte antenada da coluna revelou que o Boninho e os produtores estão bem insatisfeitos com os materiais recebidos até o momento.



"É muita gente forçando a barra, usando frases de efeito batidas, imitando outros participantes, como Juliette e Gil do Vigor, durante as seletivas. O pessoal da produção até chegou a comentar que eles andaram repetindo a entrevista umas cinco vezes ou mais com as mesmas pessoas de tão iguais e desinteressantes que elas são. Não está agradando", informou.



A fonte também disse que as entrevistas começaram no mês passado e que os concorrentes que ainda não encheram os olhos são do norte, nordeste e sul. Os do centro-oeste e sudeste devem entrar na mesma triagem dos que serão avaliados e escolhidos com essa 'última chance'.



Ah, e reproduzindo a fórmula de sucesso das duas últimas temporadas, os selecionados se dividirão em 'Camarote' e 'Pipoca'. Por último, mas não menos importante, as sondagens com os famosos começarão entre o fim de setembro e o início de outubro, porém já tem alguns 'apalavrados' com a direção.