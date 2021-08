Luan e Izabela Cunha - Reprodução/Montagem

Publicado 31/08/2021 05:00

No último fim de semana, Luan Santana curtiu disfarçado o espetáculo circense da família Stankowich – que ergueu sua lona em Atibaia, São Paulo. Mas essa colunista descobriu que o cantor não estava sozinho no circo! Ele foi acompanhado de Izabela Cunha, que vem sendo apontada como novo affair do cantor desde o início do ano. Uma fã da blogueira a reconheceu porque ela não estava usando nenhum disfarce e avisou à esta coluna - que tem só seis leitores, mas eles circulam em tudo quanto é lugar...