João Luiz e o namorado Igor Moreira encontram Camilla de Lucas e Mateus Ricardo no Beach ParkDivulgação

Publicado 31/08/2021 07:48

O ex-BBB João Luiz aproveitou uma brecha na agenda de trabalhos para curtir dias de diversão com o namorado, Igor Moreira, no Beach Park, no Ceará. De quebra, o professor de Geografia reencontrou sua amiga de BBB21, Camilla de Lucas, que estava acompanhada do namorado, Mateus Ricardo.



"A gente finalmente encontrou um bom lugar pra poder se encontrar e tirar uma folguinha, que a gente não tinha conseguido desde o programa. Estamos matando a saudade também de passar dias juntos", disse ele.

As informações são do site da Quem.