Cristina Mendonça, musa do BotafogoDivulgação

Publicado 31/08/2021 07:43

Musa do Botafogo, Cristina Mendonça, está super feliz com a vitória contra o líder Coritiba por 1 a 0, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro, e a chegada do clube da Estrela Solitária na zona de acesso à série A. "Estamos rumo à série A . O Botafogo é um time glorioso e nunca perde sua majestade", acredita. E caso o time suba para Série A, Cristina Mendonça vai até dar um presente pra torcida alvinegra. A morena vai registrar o amor pelo clube na pele com uma tatuagem que será um trecho da letra do hino do clube da Estrela Solitária.

"Farei também um ensaio pra lá de sensual para mostrar a nova tattoo, que será em uma parte do corpo bem inusitada", diz a musa.