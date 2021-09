Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 14:55 | Atualizado 31/08/2021 15:55

O policial civil Túlio Costa, que nas horas vagas trabalha como guarda-costas dos artistas internacionais que aterrissam por aqui, foi o convidado do quadro 'Achismos', de Maurício Meirelles, e acabou contando histórias dos bastidores das turnês, das gravações de filmes e até das férias deles.

Uma das revelações tem a ver com Luciana Gimenez, apresentadora da RedeTV!. "Eu que apresentei a Luciana ao Mick. Ele estava em uma festa numa mansão no Cosme Velho, na zona sul do Rio. Só tinha a nata da nata, aqueles que ganham mais de um milhão por mês, tipo Luciano Huck, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e o Mick estava curtindo a noite amarradão, foi lá só com a sua segurança pessoal e comigo. Então, chegou a Luciana, aquela beldade. Ela me cumprimentou e pediu para conhecer o Mick. Falei para o segurança dele e o Mick, é claro, topou. Se apresentou e pronto", recordou Túlio ao longo do bate-papo.

Mas as informações não param por aí! O profissional também relembrou um episódio inusitado envolvendo Rihanna, uma das divas do pop: "Ela alugou uma casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e queria ir à praia. Então a levei à da Urca por volta das oito da noite, aproveitou e não foi reconhecida. Ninguém se ligou que era ela. Um ou outro olhava, ficava na dúvida, mas depois achava que não era", ressaltou.