Publicado 31/08/2021 16:25 | Atualizado 31/08/2021 16:26

Dia de chuva é um dia ideal para namorar em casa e exatamente isso que Paolla Oliveira está fazendo nesta terça-feira (31). A atriz postou um clique romântico em que aparece agarrada com Diogo Nogueira e campeã do 'Super Dança dos Famosos escreveu na legenda. "Entrelaçados". Na foto, Paolla surge deitada em cima do cantor num momento íntimo do casal.