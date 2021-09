Graciele Lacerda - Reprodução

Graciele LacerdaReprodução

Publicado 31/08/2021 18:22

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão aproveitando alguns dias de sol e praia em Cancún, no México, e nesta terça-feira (31), a noiva do cantor sertanejo apareceu em uma série de cliques usando um biquíni branco cavadíssimo, que deixou à mostra o corpo escultural da ex-dançarina. Ela ainda lamentou os últimos momentos no paraíso caribenho. "Daqui a pouco estou no Brasil, mas não podia deixar de postar esse momento para fechar meu feed com chave de ouro", escreveu.

Não demorou muito para que os fãs elogiassem a silhueta enxuta de Graciele: "Um corpo é um corpo né, meu povo?", escreveu um seguidor. "É muito maravilhosa!", comentou o segundo internauta e o terceiro completou: 'Escândalo de mulher'. Alguns fãs resolveram brincar com Zezé, que não deve ter gostado nada da zoação. "Ele não aguenta, não !", alfinetou um e o segundo disparou. "Ela é muita areia para o caminhãozinho dele". Xi!