Ana Paula Evangelista - Divulgação/Igor Moskalenko

Ana Paula EvangelistaDivulgação/Igor Moskalenko

Publicado 01/09/2021 05:00 | Atualizado 01/09/2021 06:53

Musa da Unidos da Tijuca e morando há mais de dez anos na Europa, Ana Paula Evangelista está eufórica com os preparativos do seu casamento com o economista sueco Marco Alessandro, em outubro no Castelo Odescalchi di Bracciano, em Roma. Ela contou para coluna alguns detalhes da cerimônia.

"Os convidados vão passar por um tapete vermelho na entrada no castelo indo até o local da cerimônia. Vamos instalar tochas de fogo para acompanhar esse percurso, assim como velas no chão. Pensamos também em uma cascata de fogos para anunciar o momento da dança dos noivos. Está ficando incrível e cada detalhe tem sido pensado pela equipe para transformar a noite em um verdadeiro conto de fadas para mim e para todos", disse a modelo.