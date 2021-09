Fred e Márcio Pacheco - Reprodução

Fred e Márcio PachecoReprodução

Publicado 01/09/2021 02:00

A dupla Fred e Márcio Pacheco, autora de alguns dos maiores sucessos da história de música gospel brasileira, como 'Tudo é do Pai”, 'Seu Amor é Demais' e 'Deus é Dez', que ficaram no topo das paradas de sucesso nas vozes de Padre Zeca, Marcelo Rossi e Fábio de Mello, além de Jerry Adriani e Paulo Ricardo (ex-RPM), está de volta para festejar os 25 anos de carreira.

'Sonhar Outra Vez' será a primeira das cinco canções que serão lançadas ainda este ano. "A pandemia, toda essa conjuntura atual e o que vem acontecendo no Brasil e no mundo meio que foram um chamado para a gente parar, refletir e voltar a compor. E, olha, estamos bem animados com o resultado das canções. Vem mais sucesso por aí", prometeu Márcio Pacheco.