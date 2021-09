Zezé e Camarguinho - Reprodução

Publicado 02/09/2021 05:00

Se na edição passada de 'A Fazenda', teve o cantor Mariano, do duo com Munhoz, representando os artistas sertanejos, na nova temporada essa representatividade não vai passar batida. É que a coluna, que já montou campana em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, descobriu que Werley Camargo, mais conhecido como Camarguinho, assinou com a RecordTV e é uma das novidades no elenco do reality show rural.



Sem histórico de polêmicas nas redes sociais ou participações em outras atrações do gênero, o goiano, que é irmão de Zezé, Luciano e da ex-peoa Luciele Di Camargo, estourou nos anos 90 e fez sucesso com versões de clássicos da música internacional. Uma delas era 'Na Hora de Amar', inspirada nos versos de 'Spending My Time', de Roxette.



Para reforçar a nossa exclusiva, Camarguinho, que fez parte das duplas Cleiton & Camargo e Marcelinho de Lima & Camargo, publicou uma foto na última terça, direto do aeroporto, com uma legenda pra lá de suspeita: "Bora ali atrás de um sonho, com fé em Deus, tudo dará certo. Já, já estarei de volta".

'A Fazenda 13' já tem data de estreia: 14 de setembro, sob o comando de Adriane Galisteu. "Eu estou 100% preparada e pronta para 'fazendar'", destacou a sucessora de Marcos Mion. Já Rodrigo Carelli, o diretor, contou em entrevista a Celso Zucatelli que, entre os integrantes, haverá nomes fortes e antes considerados impossíveis pela produção.