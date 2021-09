Natali Matos - Divulgação/Márcio Farias

Publicado 02/09/2021 02:00

Natali Matos é uma mulher 'self-made'. Desde sempre apaixonada por moda, a influenciadora digital iniciou o seu ingresso na área através do comércio, trabalhando em lojas de roupas, depois foi modelo, teve contato direto com marcas renomadas e acabou conhecendo o maiores eventos do mercado mundial. Hoje, ela usa as redes sociais para mostrar que a moda, assunto que domina e ama, vai muito além das grifes caras, tendo muito mais a ver com o se sentir bem. Natali também usa a sua experiência para ajudar outras mulheres a também, assim como ela, realizarem seus maiores sonhos.

"Nada foi fácil. Saí de uma situação humilde e, com muita luta e determinação, consegui trabalhar com aquilo que amo. Uso roupa de grife, mas foco no que aprendi pelo mundo, de que não é necessário gastar muito ou usar marcas caras para se vestir bem. O mais importante na moda é se sentir bem e gostar de você", diz Natali, que hoje tem 300 mil seguidores nas redes sociais.

Morando em São Paulo, Natali quer mais. No momento, a influenciadora mira na TV: "Recebi um convite para apresentar um programa na televisão e, por causa do momento difícil pelo qual passamos e também porque tenho uma filha que amo demais, acabei ficando no Brasil. Acompanharei o crescimento dela por aqui e vou me jogar nesse novo desafio que é dar dicas de moda usando um outro meio de comunicação além da internet, que já domino", conta.