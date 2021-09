Paulo Bonfá e Marco Bianchi - Divulgação/MTV

Paulo Bonfá e Marco Bianchi Divulgação/MTV

Publicado 02/09/2021 15:17

Marco Bianchi e Paulo Bonfá, que marcaram uma geração ao unir futebol e humor, estão de volta aos campos, mas, dessa vez, no universo dos eSports. Os narradores do extinto 'Rockgol', campeonato disputado por músicos, exibido pela MTV Brasil entre 1995 e 2008, integram a equipe de 'casters' nas apresentações ao vivo que uma distribuidora de combustíveis vai promover na Twitch a partir do dia 7 de setembro. Três dos melhores jogadores de Fifa 21 da atualidade vão disputar partidas com gamers de todo o país, além de dar dicas e interagir com a comunidade na plataforma.

Segundo Bianchi, depois do término do programa, os dois fizeram poucas atividades em conjunto, mas nunca transmissões futebolísticas, como à época da emissora musical. "Será uma ótima oportunidade de retomar esse trabalho tão marcante", afirmou. Já Paulo Bonfá declarou que estava decidido a se aposentar depois de ter atuado na Copa do Mundo de 2014. "O que me motivou a retornar foram meus filhos, que gostam da forma divertida como faço as narrações de futebol. Amadureci essa ideia e resolvi topar o convite para colocar o meu 'gogó de ouro' à disposição do público", brincou.