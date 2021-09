Patrícia Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 12:56

Patrícia Costa, que atuou como repórter e apresentadora do 'Domingo Espetacular' e, atualmente, pode ser vista no comando do 'Boletim JR 24 horas' e à frente do 'Fala Brasil', na RecordTV, curou-se do novo coronavírus. Entretanto, deparou-se com um dos sintomas que têm sido tema recorrente entre os que já testaram positivo: a perda de cabelo.

Ao postar um vídeo em seu perfil no Instagram, no qual aparece realizando um procedimento para recuperação da saúde dos fios, ela chegou a perguntar: "Quem mais aí teve queda pós-covid? Fiz uma bateria de exames que mostraram que meu corpo ainda está se recuperando desse intenso processo inflamatório causado pela doença".