Rayssa LealReprodução

Publicado 02/09/2021 05:00

Depois de conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a reboque ganhar 6 milhões de seguidores nas redes sociais, Rayssa Leal virou a queridinha do mercado publicitário. A Fadinha do skate acaba de assinar contrato com uma marca internacional de equipamentos e roupas da modalidade, a April, ganhou o patrocínio do Banco do Brasil e fechou parcerias com uma plataforma de streaming e uma plataforma de serviços de moradia por assinatura. Isso tudo antes de faturar a primeira etapa da temporada 2021 da Liga Mundial de Skate Street (SLS),em Salt Lake City, nos Estados Unidos no dia 29 de agosto. Rayssa recebeu 20 mil dólares, um pouco mais de R$ 100 mil, pela vitória na estreia da competição.