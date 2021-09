Marcio Garcia, apresentador do 'Tamanho Família' - Raquel Cunha/TV Globo

Marcio Garcia, apresentador do 'Tamanho Família'Raquel Cunha/TV Globo

Publicado 02/09/2021 05:00

Ninguém fala abertamente, mas os comentários nos corredores dos Estúdios Globo são que o programa 'Tamanho Família' subiu no telhado. A coluna soube que maioria dos produtores da atração, comandada por Márcio Garcia, foi realocada em outras produções e os pouquíssimos que ainda estão aguardando uma definição da direção da emissora, já estão cavando vagas em outros programas e até em núcleos diferentes. O apresentador acredita que irá permanecer no 'The Voice Kids' em 2022, mas ainda não tem nada definido. Tudo vai depender do balanço do final de ano que a cúpula da casa faz dos lucros e dividendos de todos produtos da temporada.