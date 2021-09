Erasmo Carlos e Leo Jaime - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 11:02

Como você viu na coluna, Erasmo Carlos foi diagnosticado com coronavírus e precisou ser internado em um hospital do Rio de Janeiro. Agora, por meio do Twitter, Leo Jaime deu mais detalhes sobre o estado de saúde do amigo.

Em um post, ele escreveu o seguinte: "Notícias do queridíssimo Erasmo Carlos. Está de bom astral e confiante. Achei que deveria compartilhar com todos que o amam. Pensamento positivo e boas vibrações nunca são demais".



Vale ressaltar que a confirmação do diagnóstico veio do próprio Tremendão em um vídeo publicado no Instagram no último dia 26. Na legenda da publicação, ainda acrescentou a mensagem: "Vacina urgente para todos! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim".