MC Poze e a mulher - Reprodução

Publicado 02/09/2021 17:06

MC Poze não está mais com a namorada Vivianne Noronha. O funkeiro, que virou polêmica após engravidar menor de idade, voltou a ser alvo de críticas ao anunciar o fim do relacionamento com a mães de seus filhos nesta quinta-feira (2). "Rapazeada, só passando para dizer que eu e a Vivianne não estamos mais juntos! Não fica me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, na minha vida pessoal filha da p*** nenhum pode palpitar!”, disparou o cantor MC Poze.



“Entre nós dois está tudo bem, já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho. Mas sem problemas, até porque estamos esperando mais uma princesa chegar. Agora parem de encher a gente de mensagem, nossa vida pessoal é nossa vida pessoal. Desejo tudo de bom pra ela, tudo de bom e do melhor, que ela seja muito feliz!”, completou.

Boatos nas redes sociais levantaram a suspeita de que houve traição por parte de Poze durante uma festa no final de semana. Os dois brigaram feio e decidiram pela separação.