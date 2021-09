Marcos Mion - Reprodução

Marcos MionReprodução

Publicado 02/09/2021 18:13 | Atualizado 02/09/2021 18:31

Marcos Mion foi barrado na portaria da Globo. Dá para acreditar? Mas, foi exatamente isso que aconteceu nesta quinta (2): o apresentador não conseguiu entrar na porta do novo trabalho, em São Paulo, e brincou com a situação: “Olha só como são as coisas, o meu crachá não tem matrícula e tomei uma barradinha aqui. Estou barradinho aqui na porta ainda. Eu sabia que não seria fácil, mas eu não vou desistir”, começou ele.



“Eu tenho contrato assinado, mas eles estão certos, né? Óbvio, tem que checar tudo”, continuou. Em seguida, após ser liberado, Marcos Mion comemorou e ainda relembrou momentos ao lado de Fausto Silva. “Entrei, eu só vim aqui uma vez na gravação do Fausto, para assistir, mas agora estou como contratado. O cara me deu as instruções e eu já me perdi, estou perdido no estacionamento. Vou passar vergonha”, comentou.