Bruno Barros, Myrian Rios e Pedro Arthur Rios - Divulgação

Bruno Barros, Myrian Rios e Pedro Arthur RiosDivulgação

Publicado 01/09/2021 09:50

Após ter perdido completamente a audição de ambos os ouvidos e, no último dia 19, ter se submetido a uma cirurgia de quatro horas na região da cabeça para retirada de dois dispositivos auriculares, Myrian Rios já foi vista circulando por São Paulo.

Um exemplo disso é a parada que a intérprete da diretora Ruth de 'As Aventuras de Poliana', do SBT, fez para almoçar no Kodai Sushi, que fica na zona norte. A artista estava acompanhada do herdeiro, Pedro Arthur Rios, fruto de seu antigo relacionamento com o ator André Gonçalves.

De acordo com uma fonte antenada da coluna, a atriz foi querida e solícita com quem a reconheceu e que o Pedro impressiona pela semelhança com o pai. "Se parece mais com o André do que o próprio André", disse, aos risos.