Isabeli Fontana - Marcio Amaral

Isabeli FontanaMarcio Amaral

Publicado 01/09/2021 12:52

Uma das modelos brasileiras mais bem-sucedidas no mundo da moda, Isabeli Fontana mostrou que é gente como a gente e também tem lá suas 'imperfeições'. Por meio do IGTV, ela afirmou que todo mundo tem um probleminha em alguma parte do corpo, que traz um incômodo chato à aparência, e, assim, felizmente, daria um jeito no dela.

"Tenho uma coisa para revelar que nunca contei pra ninguém. Meu dente da frente sempre me incomodou, 'olha só, está dando para ver, meio amarelinho aqui, ó'", começou dizendo a top paranaense, enquanto apontava para o local e explicava que aquele era o resultado de uma estripulia da infância, da época em que estava com dez anos, mais ou menos, e queria aprender a andar de skate.



"Subi e fiquei na ladeira, aí tinha uma valetinha, um buraco, a prancha parou, e 'boom'", relembrou Isabeli, reproduzindo um som similar ao da queda e frisando que, desde então, ele não foi mais o mesmo. Apesar de considerar algo tão singular ter 'dentes diferentes um do outro' e se enquadrar no 'tipo de pessoa que leva muito a sério a identidade própria', recorreu a um cirurgião-dentista e acabou resolvendo o dilema.