Leo Picon - Reprodução/Instagram

Leo PiconReprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 12:37 | Atualizado 01/09/2021 14:28

Leo Picon virou alvo de críticas nesta terça (31) depois de compartilhar um vídeo chamando uma criança de 'traficante' durante uma viagem pela capital pernambucana. Mas, diante da repercussão negativa e do desagrado do público, ele resolveu se explicar no Instagram. Afirmou, na manhã desta quarta (1º), que não quis envergonhar ninguém e que foi para Recife para começar um projeto que emprega jovens.

"Não humilhei ninguém, não tive essa intenção. Pegarem um fragmento tão pequeno, quinze segundos em que eu estou falando como um personagem, estou interpretando uma parada em espanhol e colocarem isso me magoa muito. Dentro de um personagem, dentro de uma brincadeira, essa fala não tem esse peso todo que vocês estão colocando", garantiu em um dos trechos do longo desabafo.