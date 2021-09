Dulce María e MC Rebecca - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2021 16:24

Famosa no Brasil pela novela adolescente 'Rebelde', que foi ao ar pela primeira vez entre 2005 e 2006, pelo SBT, a atriz e cantora Dulce María chamou atenção dos fãs ao criar uma playlist de funk em seu perfil do Spotify, nesta quarta-feira (1º).



A lista inclui hits de diferentes épocas e nomes como Anitta, Valesca, MC Marcinho, DJ Marlboro, DJ Méury e Rebecca, que não conteve a alegria quando deu de cara com a sua faixa 'Cai de Boca' entre as selecionadas. "Amo. Eu sempre era a Roberta'", falou a MC, referindo-se à personagem da artista.