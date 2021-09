Maraisa - Reprodução

Publicado 01/09/2021

No próximo sábado (4), Maiara e Maraisa vão fazer um show em Miami, nos Estados Unidos, com as duplas Zé Neto e Cristiano e Jorge e Mateus. As duas cantoras já estão na terra do Tio Sam desde o final de semana. Enquanto Maiara está em Orlando com Fernando, Maraisa passeia por Nova York e ela acabou sendo surpreendida por um caubói da Times Square. O rapaz, que toca violão de cueca, chapéu e botas e atrai turistas na principal rua da cidade, se encantou pela sertaneja e fingiu que iria levá-la para casa de colo. A cantora se divertiu com a cena e fez questão de compartilhar a zoação com seus seguidores: "Sinto que foi à primeira vista", escreveu na legenda.