Coluna da Fabia Oliveira - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 03/09/2021 05:00 | Atualizado 03/09/2021 06:21

Uma atriz que atualmente está no ar em uma novela da Globo fingiu que se vacinou. A coluna explica: a moça foi até o posto de vacinação contra a Covid-19, pegou o comprovante, mas não deixou que a funcionária lhe aplicasse a vacina. Ela tirou foto com a seringa perto do braço e foi embora. Para a profissional da saúde, restou comunicar o fato à Secretaria de Saúde do Rio de forma oficial. Que feio…