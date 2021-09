Viviane Araújo - Reprodução

Publicado 03/09/2021 21:37 | Atualizado 03/09/2021 22:45

Viviane Araújo e Guilherme Militão se casaram na noite desta sexta-feira (3), no Espaço Lajedo, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio. A atriz e rainha de bateria do Salgueiro praticamente compartilhou passo a passo da cerimônia realizada em uma tenda no jardins do lugar. Viviane não abriu mão do vestido branco tradicional com véu longo e assinado pelo estilista Lucas Anderi.

Depois de celebrar a união no civil no mês de maio deste ano, os dois reuniram amigos e familiares para uma cerimônia com festa clássica e decorada com flores e arranjos nas cores branca e rosa.