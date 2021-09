Bruna Biancardi - Reprodução

Publicado 03/09/2021 17:21 | Atualizado 03/09/2021 17:29

Pelo visto, a relação com Neymar tem ficado a cada dia mais séria. A influenciadora Bruna Biancardi abriu a caixinha de perguntas do Stories do Instagram e ao ser questionada se já ela faz planos de ter sua própria família, ela não só confirmou como assumiu que já até escolheu os nomes dos filhos sem revelar quantos.

"Sonha em ter filhos?", quis saber um seguidor. "Com certeza. Quem me conhece sabe que esse é o meu maior sonho. Já tenho até os nomes", avisou Bruna para logo completar. "Mas na hora certa".

Outro internauta perguntou como ela lidava com as críticas que vem recebendo devido à exposição recente. "Sinceramente? Por que eu ligaria para críticas de pessoas que nem me conhecem, não sabem quem eu sou, o que eu faço, o que eu já passei...Ligo para a opinião dos que me conhecem e que gostam de mim", afirmou a jovem, que não mencionou o nome de Neymar.