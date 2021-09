Alex Sampaio e Catia Fonseca - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2021 13:57

Alex Sampaio, que faz parte do elenco do programa 'Melhor da Tarde', comandado por Catia Fonseca, na Band, também sentiu a morte de Sérgio Mamberti. Tanto que fez questão de postar uma mensagem em sua conta no Instagram falando da importância do personagem Eugênio, de 'Vale Tudo', em sua história. O mordomo era um poliglota apaixonado por cinema (como o autor da novela, Gilberto Braga) e costumava discutir o tema com a vilã Odete Roitman.



"Mordomo Eugênio, acho que foi uma das primeiras referências que tive para entender que algo em mim era diferente. Pode até parecer loucura para os 'xovens', mas, no final dos anos 80, se descobrir gay era quase ser extraterrestre. Não tinha ninguém perto como referência, não se mostrava na TV como é hoje, nem existia internet. E esse personagem aí, sempre prestativo com a Tia Celina e protetor da Heleninha, que gostava dos filmes e de moda, me ajudou", relatou o jornalista, pouco antes de desejar que ele 'descansasse em paz'.