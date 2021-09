Evaristo Costa - Divulgação

Evaristo Costa Divulgação

Publicado 03/09/2021 20:00

Evaristo Costa foi demitido da CNN. O apresentador surpreendeu seus seguidores ao revelar que deixou o canal nesta sexta-feira (3) e pior: que soube da sua dispensa por telefone. "O pai tá ON. Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! “Seja feita vossa vontade”. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista.