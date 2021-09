Diogo (Armando Babaioff) em Bom Sucesso - Divulgação

Diogo (Armando Babaioff) em Bom Sucesso

Publicado 03/09/2021 21:16

Armando Babaioff resolveu fazer uma denúncia em suas redes sociais. O ator provocou uma discussão no Twitter após postar um teste de elenco que exigia como requisito para atrizes terem mais de 10 mil seguidores em outra redes social, além de disponibilidade para viajar.



"Isso aqui é o resumo do que virou a profissão de ator. Um teste de elenco que exige que as atrizes tenham mais de 10k seguidores. Às vezes me bate uma sensação ruim e me pego pensando que a nossa profissão já não existe mais, e há muito tempo. O que viramos?", desabafou. O Dia



Não demorou muito para que vários seguidores e colegas de profissão comentassem a publicação lamentando a 'realidade' da classe artísticau: "Muito triste, amigo!! Até de pensar sobre…", escreveu Regiane Alves e Babaioff respondeu: "Muito triste ver esse movimento acontecer. As temporadas diminuírem de tamanho e de dias da semana. O desinteresse do público em artes. Likes, likes, likes. Uma série após a outra. Um consumo desenfreado apenas para ocupar um vazio. Não sei o que esperar de um futuro."



"Pra ser ator agora tem que arrastar pra cima", comentou Marcelo Adnet. "Putz, que horrível isso", escreveu Marcos Veras. "É horrível pensar que, qualquer profissão hoje cobra um engajamento em redes sociais, hj se você não tiver redes sociais ativas, é difícil vender seu produto ou serviço, infelizmente...", opinou um seguidor. "Isso é ridículo demais, eu não consigo levar a serio uma produção que tenha isso como premissa", completou outro internauta.