Dulce MaríaDivulgação

Publicado 02/09/2021 22:00 | Atualizado 02/09/2021 22:08

Em parceria internacional, Kevin O Chris se une com a cantora mexicana Dulce María e lança uma nova versão de 'Tipo Gin', nesta sexta-feira (3). O single, que ganhou até um novo nome, 'Ela tá Movimentando', é uma colaboração musical inusitada entre dois gigantes da música que dominam o mercado latino. Anunciada através de uma arte urbana com o nome e data de lançamento projetados em um prédio na cidade do Rio, a colaboração musical é um funk cantado em espanhol e português e promete surpreender o público dos artistas, que juntos somam mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.