Publicado 04/09/2021 02:00

Primeira sitcom multicâmera brasileira da gigante do streaming, criada e estrelada por Rodrigo Sant'Anna, 'A Sogra Que Te Pariu' promete mostrar momentos hilários do isolamento social de uma parentela que vira do avesso com a chegada da sogra. Produzida por Os Suburbanos Produções e com gravações já iniciadas, a obra tem direção de Alex Cabral e previsão de lançamento para 2022.

"Ela é a personificação da minha mãe e da minha avó, que vieram passar a quarentena comigo e com meu marido. Então, de repente, passamos a viver exatamente a invasão de privacidade que a série retrata e a rir disso! E essa história é do Brasil inteiro, de qualquer pessoa que, com a família toda em casa ou não, vai se identificar e se divertir com situações que só uma sogra poderia proporcionar", comentou Rodrigo Sant'Anna.

Completam o elenco nomes como Rafael Zulu, Lidi Lisboa, Pedro Ottoni, Bárbara Sut, Daniela Fontan, Solange Teixeira e Ney Lima.